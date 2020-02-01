شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الغياب والتزويغ».. التحقيق مع 43 عاملًا بمستشفى ومدرسة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، السبت، حملات مرور مفاجئة على مستشفى المحمودية العام ومدرسة التريسى بنطاق المركز، أسفرت عن إحالة 43 من العاملين بهما للتحقيق لعدم الانضباط الإداري.

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يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حُسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

ومرت الحملة بشكل مفاجئ على مستشفى المحمودية المركزى، وتبين انصراف 25 من الأطباء بالمستشفى قبل مواعيد العمل دون سند قانونى، كما مرت على مدرسة التريسى بقرية ديروط التابعة للمركز وتبين تغيب 18 من العاملين.

تم رفع مذكرة للواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الذي قرر إحالة المذكورين للتحقيق وفقًا إلى ما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة، وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.