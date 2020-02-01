شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيراني يكشف لـ«المصري اليوم» حقيقة اختراق بلاده لموقع وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى رئيس مكتب رعایة المصالح الإيرانية في القاهرة، السفير ناصر كنعاني، أي صلة لبلاده باختراق الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان المصرية، بعد أن ظهرت صور للعلم الإيراني على موقع الوزارة.
وأكد «كنعاني»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن اختراق المواقع الحكومية يعد عملاً إجرامياً معقدًا، معقبًا: «للأسف، يمكن للمتسللين أن یستغلوا أسماء أو صور أو أعلام الدول، وعلامات تحديد الهوية لمختلف البلدان في نشاطاتهم الإجرامية».
وأضاف أن «اختراق موقع وزارة الصحة باستخدام اسم إيران وعلمها هو عمل إجرامي له نية خبيثة»، مؤكدا أن «طهران تنفي بشدة هذا العمل على وجه الخصوص»، لافتا إلى أن وزارة الصحة المصرية وزارة مهمة في تقديم الخدمات الإنسانية والحيوية للمواطنين.
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