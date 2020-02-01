شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى استشهاده.. كهربائي ينحت تمثالًا لشقيقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيا ممدوح إبراهيم عطوة، كهربائى، 35 عاما، مقيم بقرية بنى هلال، مركز منيا القمح بالشرقية، ذكرى استشهاد شقيقه الأصغر «محمد»، الذى استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى بمحافظة شمال سيناء، بنحت تمثال له رغم عدم امتلاكه مهارات فنون النحت، ليعبر عن فخره واعتزازه بشقيقه الأصغر تكريما وتخليدًا لذكراه.

وقال «ممدوح»، لـ«المصرى اليوم»، إن شقيقه الأصغر قضى من فترة تجنيده نحو عامين ونصف، ولم يتبق له سوى 5 أشهر لإنهاء فترة تجنيده، إلا أنه استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى يناير من العام الماضى.

أضاف أنه بعد استشهاد شقيقه، بدأت تراوده فكرة نحت تمثال له رغم عدم امتلاكه فنون النحت والرسم، وأنه يعمل كهربائيا ولديه فكرة عن العمل بمكونات المونة الخرسانية، وحينما شاهد تمثالا للشهيد أحمد المنسى فى أحد ميادين المدينة، بدأ فى إحضار بعض المواد المتمثلة فى هيكل حديدى والجبس والكتان، وبدأ فى تصميم التمثال فى منزله، رغم حالة الاستغراب لدى الجيران، إلا أنه تفرغ لعمل التمثال الذى استغرق منه قرابة شهرين.