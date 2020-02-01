"الوطنية للصحافة": مهلة أسبوعين للنظر في شكاوى مقدمة ضد رؤساء تحرير صحف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
وجّه أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ومجلس نقابة الصحفيين، في الاجتماع المشترك الذي عقد مساء اليوم السبت، بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات مهنة الصحافة والقانون، والابتعاد عن كل أنواع السب والقذف والخوض في الأعراض والحياة الشخصية، باعتبار ذلك بداية مرحلة جديدة لاستعادة ثقة المواطنين في الصحافة وتقديم صورة إيجابية للرأي العام عن مهنة الصحافة.
وكلّف الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين، بالتدخل لحل مشكلات تجاوزات النشر المثارة مؤخرًا، والمقدم بسببها شكاوى لنقابة الصحفيين ضد عدد من رؤساء تحرير الصحف، خلال أسبوعين، مع تأكيد ضمان حق الزملاء في النقد المباح، وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين دون سب أو قذف، حفاظًا على هيبة النقابة واحترام مهنة الصحافة وكرامة الصحفيين ومن قبلهم المواطنين، على أن يكون اللجوء للقضاء بديلاً أخيرًا، إذا فشلت الحلول الودية بين الزملاء، حفاظًا على وحدة الجماعة الصحفية.
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