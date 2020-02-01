​وزير الاتصالات: الانتهاء من مشروع قانون للتجارة الإلكترونية قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الناتج الإجمالي المحلي بلغت 4% عام 2019، مقابل 3.2% عام 2018، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات حقق معدل نمو بنسبة 16%، وهو أعلى قطاع على مستوى مصر من حيث حجم النمو.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التي يعقدها حزب مستقبل وطن الأن، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، بحضور وزير الاتصالات.
وأضاف طلعت، أن 22% من حجم الشركات التي شهدها سوق العمل في 2019، ذهبت لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما زادت رؤوس أموال شركات الاتصالات بنسبة 62%، ونجح القطاع في جذب استثمارات بقيمة 35 مليار جنيه، مقابل 28 مليار العام الماضي.
وتابع الوزير، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أنهم يسعون لتنشيطها العام الحالي.
ولفت، إلى أن مصر احتلت مكانة كبيرة في مجال ريادة تكنولوجيا المعلومات، وانتخبت رئيسًا لمجلس وزراء اتصالات العرب و الأفارقة.
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