نشرة الحوادث المسائية.. إحالة "عشماوي" للمفتي ومقتل نجل مذيعة بالخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي بقضية "أنصار بيت المقدس"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بإحالة أوراق هشام عشماوي، و36 آخرين لفضيلة المفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

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قبول طعن أبو الفتوح ونجله و6 آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب

قبلت محكمة النقض، طعن عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، من عناصر جماعة الإخوان على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وقررت إعادة النظر في القرار.

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26 مارس.. طعن المتهمين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

حددت محكمة النقض، جلسة 26 مارس المقبل، كأولى جلسات لنظر طعن المتهمين بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

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النيابة تحقق مع المتهم بقتل نجل مذيعة بالخطأ

صرَّحت نيابة الطفل بتشريح جثة "ك. ش" نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

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بالتصالح.. انقضاء الدعوى الجنائية ضد نجل أصالة بتهمة قتل شخص بالخطأ

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبد الحميد، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة بقتل المواطن هاني شاكر بالخطأ بعد صدمه للأخير بسيارته.

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تأجيل دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي لجلسة 18 إبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين، إلا بتوثيقه رسميا لجلسة 18 ابريل المقبل.

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"النقض" تحيل طعن وزير المالية ضد القابضة للكهرباء للقضاء الإداري

أحالت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار نبيل عمران، الطعن المُقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر، للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته بانعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية إلى القضاء الإداري.

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مصدر أمني ينفي تخفيض وجبات سجناء العقرب

كشف مصدر أمني مسئول، حقيقة تخفيض وجبات نزلاء سجن العقرب، والتصفية الجسدية لمضربين عن الطعام .

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"التهرب الضريبي" تقضي بحبس المقاول الهارب محمد علي 5 سنوات

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كل من المقاول الهارب محمد علي، والمتهمة "هويدا خليل محمود"، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما.

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