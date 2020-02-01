ضبط شخص لإدارته أكاديمية وهمية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لإدارته أكاديمية وهمية بموجب مستندات "مزورة".

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية لإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات فرع وسط الدلتا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بمدينة طنطا بالغربية، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أول طنطا، للنصب والاحتيال على المواطنين وترويجه شهادات "مزورة" لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، بالاستعلام من الجهات المعنية بالمحافظة ، أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها "غير مرخصة" ولا تخضع للرقابة والإشراف.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها عُثر بداخلها 4 شهادات باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة ، 7 نماذج لشهادات خالية البيانات منسوب صدورها "لإحدى المدارس الأجنبية الدولية"، 14 بيان نجاح وبيان قيد لإحدى المراحل.