شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تجار السيارات»: ركود في المبيعات رغم تخفيضات الشركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك حالة من الركود في المبيعات تشهدها السوق رغم الخصومات التي أعلنتها جميع شركات السيارات، متوقعًا أنها لن تؤثر في تحريك المبيعات.

أضاف "أبوالمجد" لـ«المصري اليوم»، السبت، أن «الربع الأول من كل عام يشهد انخفاضا في المبيعات، وهذا أمر طبيعي، على أن تتحرك وتنتعش في الربع الثاني»، مشيرًا إلى أن «سوق السيارات شهد تذبذبًا وارتباكًا العام الماضي ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وهي أن النصف الأول من العام شهد تخفيضات على بعض أنواع السيارات نتيجة تطبيق الاتفاقيات الدولية والنصف الثاني شهد تراجع الدولار أمام الجنيه، مما دفع المستهلكين إلى تأجيل قرار الشراء وهذا أدى إلى انخفاض المبيعات بشكل كبير».

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وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، لـ«المصري اليوم»، إن «هناك تراجعًا في أسعار السيارات الفترة الحالية بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% نتيجة تراجع الدولار وتطبيق اتفاقيات التجارة الدولية»، متوقعًا أن «تشهد الفترة المقبلة رواجًا وانتعاشة في المبيعات».

وأضاف «سعد» أن هبوط أسعار السيارات الأوروبية والتركية جعل وجود منافسة قوية بين كل الشركات وخاصة الصيني لأن الفارق في الأسعار أصبح قريب.

وكشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات السيارات الخاصة «الملاكى» خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 بمعدل 9%، لتسجل 112.9 ألف وحدة مقارنة 123.5 ألف مركبة في 2018.

وانخفضت مبيعات السيارات المجمعة محليًا في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019 بمعدل %3.4 لتسجل 75.8 ألف وحدة، مقابل 78.5 ألف مركبة خلال نفس الفترة من 2018، وشهدت مبيعات المركبات المستوردة هبوطا بنسبة 3% لتصل إلى 85 ألف وحدة، مقابل 88 ألف مركبة، خلال نفس الفترة.