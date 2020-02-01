شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس الطبيب وإخلاء سبيل والدي وخالة «ضحية الختان» في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة أسيوط، السبت، تجديد حبس الطبيب «على.ع»، المتهم بالتسبب في وفاة الطفلة «ندى» أثناء خضوعها لعملية ختان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بإخلاء سبيل والدي وخالة الطفلة.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من والد الطفلة «ندى» ضد الطبيب «على. ع. أ»، أخصائي أمراض نساء، وصاحب مستوصف طبي، بقيامه بعملية ختان لابنته، 12 عامًا، ما نتج عنها وفاتها داخل المستوصف.

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انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة إلى موقع الواقعة وتأكد صحة البلاغ وقامت وحدة حماية الطفل بتقدم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 رقم 10187 وقيده بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب، وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وقررت النيابة العامة دفن الجثة، وحبس الطبيب ووالدي الطفلة وخالتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أصدر القرارات السابقة.

وشيع العشرات من أهالي قرية الحواتكة بمركز منفلوط، الخميس الماضي، جثمان طفلة ضحية الختان إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بعد تصريح النيابة العامة.

وقام فريق من النيابة العامة، الجمعة، بمعاينة المستوصف وتعيين قوة من الأمن عليه.