شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في انهيار عقار «غرب الإسكندرية».. والحي يخلي آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخص في انهيار عقار قديم مكون 5 طوابق بمنطقة القباري بحي غرب الإسكندرية، مساء السبت، فيما قرر الحي إخلاء عقار سكان آخر مجاور دون المنقولات لحين عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار العقار رقم 24 شارع الظرافة ناصية شارع على الصغير بمنطقة القباري، ووجود مصابين.

انتقل ضباط قسم شرطة مينا البصل ومسئولي حي غرب وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، خالي من السكان، وانهياره حتى سطح الأرض.

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أسفر الحادث عن إصابة «طارق.ع» بعدما تصادف مروره بجوار العقار لحظة انهياره، وتم نقله إلى مستشفى كرموز لتلقي العلاج اللازم.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن العقار المنهار صادر له قرار هدم من الحي حتى سطح الأرض رقم 113 لسنة 2019، إلا أن أحد السكان بالطابق الأول قدم طعن على القرار أمام لجنة التظلمات ما حال دون تنفيذه.

وأشار إلى أنه أصدر قرارًا عاجلا بإخلاء العقار المجاور له والكون من 5 طوابق من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد تضرره من الانهيار، مشيرًا إلى أنه تم فصل المرافق «الكهرباء، مياه، غاز» عن العقار المنهار، وجاري رفع الأنقاض بواسطة الحي وقوات الحماية المدنية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.