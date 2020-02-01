شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف خطة إجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية: الطائرة وصلت وستُقلع غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة عن وصول الطائرة المخصصة لنقل المواطنين المصريين العالقين في مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا الجديد، إلى مطار المدينة، السبت.

وقالت المصادر، لـ«المصري اليوم»، إنه من المقرر إقلاع الطائرة من مطار ووهان، الأحد، مشيرة إلى أن السفارة المصرية أكملت كل الإجراءات الخاصة بأسماء المسافرين وأعدادهم.

وأضافت أن السفارة جهزت نحو 20 أتوبيسا في عدد من الجامعات بالمدينة، مرجعة السبب إلى أن الغالبية العظمى من المصريين العالقين طلاب بالجامعات وباحثون ودارسو ماجستير.

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وأكدت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحمل الدولة كل نفقات إجلاء المصريين المتواجدين في مدينة ووهان، مشددة على أن بعض العائدين متزوجون من صينيين وستتحمل الدولة تكاليف إعادتهم.

ولفتت المصادر إلى أن أطباء مصريين سافروا إلى الصين للتدريب على كيفية اكتشاف المرض، عن طريق معدات تكتشف المصاب عن طريق تكبير الفيروس، إضافة إلى الإشراف على عملية الحجر الصحي للعائدين.

وأوضحت المصادر أن عملية الحجر الصحي للعائدين تتضمن حجزهم في مستشفى بمحافظة مطروح لمدة 14 يوما، وأن جميع المصريين العائدين من ووهان تم إطلاعهم على تفاصيل خطة الحجر الصحي.

واخنتتمت المصادر بأن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، وبتكليف من رئيس الجمهورية، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الفيروس، وانتقال العدوى، حال إصابة أي من العائدين به.