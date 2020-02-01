شكرا لقرائتكم خبر عن صالون حمدي بخيت يناقش «التحول الاقتصادي وتداعياته على الأمن القومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الصالون الثقافي الشهري لمناقشة التحول الاقتصادي في مصر، وتداعياته على الأمن القومي، بحضور اللواء أحمد رزق مستشار وزيرة التعاون الدولى، والدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، والدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ومستشار صندوق النقد الدولى السابق، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد، والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر.

وقال اللواء حمدي بخيت، خلال كلمته بالصالون، إن الدولة المصرية شهدت منذ عام 2013 وصولًا إلى عام 2016 العديد من التطورات والنجاحات الاقتصادية التي جعلت لها دورًا محوريًا في مجال الاستثمار العالمي والأفريقي، مشيرًا إلى أن السبب وراء تلك النجاحات يرجع إلى حرص القيادة السياسية الدائم على الارتقاء بأداء الاقتصاد المصرى بما يتفق مع متطلبات الدولة الحديثة والمنافسة الإقليمية والدولية.

وقال اللواء أحمد رزق، مستشار وزيرة التعاون الدولى، إن مصر قبل بداية عام 2016، كانت مُنهكة اقتصادًيا مما جعلها تواجه العديد من المشكلات في عدد من الملفات المهمة مثل «الكهرباء والبنزين وسعر الصرف، فكان البنك المركزي يُغطي 8 جنيهات للدولار؛ الأمر الذي دفعنا للتحرك من أجل وضع منظومة إصلاح اقتصادي مُنظمة وبسيطة، وفي نفس الوقت كان علينا مواصلة السير في طريق التنمية، والوضع في ذلك لم يكن سهًلا بالمرة لكننا تغلبنا على كل الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية طلبت قرضًا من صندوق النقد الدولي بلغت قيمته 12 مليار دولار على 3 شرائح وابتدأنا الشريحة الأولى التي انطلقت منها منظومة الإصلاح والتي كان مقررًا لها البدء منذ «تحرير سعر الصرف».

وأضاف: «عند تحرير سعر الصرف وصل حجم التضخم في بداية عام 2017 إلى 30%، وبعدها بدأنا في تخفيض دعم البنزين على شرائح وفقا للاتفاقية التي وقعنا عليها مع البنك الدولى، كما تم وضع خطة لتخفيض دعم الكهرباء والتي لاقت صعوبات كثيرة في بدايتها، ثم بدأت الأمور بعد ذلك تتحسن وتسير وفق الخطة التي تم وضعها، موضحًا أن معدل النمو وصل خلال العام الجاري إلى 5.6%».

وتابع: «الدولة استثمرت بقوة حتى منحت الثقة للمستثمرين بضخ استثمارات جديدة وسارت بخطى ثابتة نحو التنمية، ونجحت في استيعاب ملف البطالة بشكل جيد، وبعد قرار التعويم مباشرة وصل معدل التضخم إلى 50%، ثم انخفض تدريجياً حتى وصل اليوم تقريبًا إلى 4.8%، أما عجز الموازنة فقد كان يقترب من 14% من الناتج المحلي، ووصل اليوم إلى 8.2%، ومن المنتظر أن يصل خلال عام 2020 إلى 7.5%».

وأشار إلى أن الدين العام كان قد وصل في وقت سابق إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، أما اليوم فقد وصل إلى 90% من الناتج المحلي، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى زيادة الناتج المحلي، أما الاحتياطي النقدي فقد ارتفع من 19 مليار دولار ليصبح 45.97 مليار دولار، معقباً: «الجنيه المصري ثاني أكثر العملات قوة أمام الدولار ومصر ثالث دولة حققت نموا اقتصاديا خلال الفترة الماضية بعد الصين والهند»، وخلال تلك الفترة أنفقت الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية ما يُقارب 1.3 تريليون جنيه.

وتابع مستشار وزيرة التعاون الدولى أن الدولة المصرية نجحت في الصمود أمام جميع التحديات الاقتصادية فبعد مرور ثلاث سنوات على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحققت نجاحات كبيرة لا يمكن إنكارها تمثلت في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويرجع الفضل في ذلك لوعى الشعب المصرى بتحمله تبعية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى التي تزامنت مع قرار تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تتجه هذه الفترة للتغلب على مشكلة ارتفاع معدلات الفقر التي زادت عبر العديد من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات.

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في السياق، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن منذ بدء ولايته الرئاسة الثانية، أن الفترة المقبلة ستتجه الدولة والحكومة لبناء الإنسان وستهتم بالتعليم والصحة والثقافة والرعاية الاجتماعية، للمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة، مشيرًا إلى أن مصر قبل ثورة يناير انحرفت عن المسار الطبيعي وعقب ثورتي يناير و30 يونيو، كانت مُهددة بكارثة اقتصادية بسبب عدم توافر دولار في البنوك لاستيراد القمح أو مشتقات بترولية لمنع التكدس أمام محطات الوقود.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن النظام السياسي كان يعمل بطريقة راحة المواطن على حساب تعب الاقتصاد، وأن كل ما يجري في مصر خلال السنوات الماضية والمتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى يحاول إصلاح الاختلال الذي حدث في تلك الفترة، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف للعملة أدى لانخفاض القيمة الشرائية للعملة، معقبا: «قيمة الجنيه لما كان بـ8 غير لما بقى بـ18»، مستكملا: «الدولار لو كان وصل لـ4 جنيهات المجتمع كان ممكن ينهار.. لأن الدولار كان هيختفي في السوق ومش هنعرف نستورد حاجة».

وأضاف: «مصر تحتاج إلى مزيد من الاستثمار، ويجب على رجال الأعمال الوقوف بجانب الدولة في تلك المرحلة، خاصة بعد اهتمام الدولة بإصلاح البنية التشريعية والمؤسسية وإصلاح البنية الأساسية من أجل جلب المستثمرين، وهذا شجع كثيرا على زيادة القاعدة الإنتاجية، وخفف كثيراً من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن أي عملية للإصلاح الاقتصادي تأخذ وقتا، والنتائج تأتي تباعا، ولكن هناك مؤشرات نجاح تظهر إذا ما كان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، معقبا: «الإصلاح الاقتصادي مش لمبة هنطفيها وننورها.. ولازم المجتمع يدرك أن العملية بتاخد وقت».

وتابع: «ضمان تحقيق نتائج على المستوى الاقتصادي هو أن المواطن نفسه يرتقي إلى درجة تنافسية مرتفعة، عبر التعليم والتدريب الجيد، وهو التحدي الأصعب، كما أنه من الوارد أن يكون هناك بعض الانحرافات لبرامج الإصلاح الاقتصادي وعدم تقبل الشعوب لها، وظهر ذلك في دول أمريكا اللاتينية واليونان ومؤخرا فرنسا».

بدوره، قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن اقتصاد الدول يشبه الكائن الحي ومن يتعامل مع جسم الاقتصاد على هذا النحو فقد أصاب، أما من يرى أن الاقتصاد هياكل جامًدة فهو يعمل في فراغ، مشيرًا إلى أن الحكومة تعد عقل الاقتصاد، أما المعدة الاقتصادية هي قطاع الأعمال «عام وخاص» مضيفًا: «المواد الخام ومسلتزمات الإنتاج وطاقة العمل هي العامل الرئيسي في النهوض بالاقتصاد».

أضاف: «لن يستطيع الاقتصاد أن يعيش في معزل عن باقي الأجسام الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف كان قرارا خطيرا جدًا لكنه كان مدروسا، وهو إنجاز تاريخي يُحسب للبنك المركزي، كما أن الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج طيبة خاصة مؤشرات التضخم الذي يؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، موضحا أن سعر الدولار انخفض كثيرا منذ 2019، وسيستمر في الانخفاض طالما حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ونُصدر حاليا، كما أن السياحة حققت 12.6 مليار دولار، وهو أعلى إيراد حققته السياحة منذ 30 عاما، ومن المتوقع أن يزيد من 16 إلى 18 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح حقق النتائج الإيجابية وأكبر دليل اعتراف المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل بلومبرج بتراجع التضخم، وأن «بلومبرج» تُمثل شهادة دولية للاقتصاد المصري، كما أنه خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية كانت 90% من تحويلات المصريين من الخارج تذهب إلى تُجار العملة، بينما 10% فقط من تحويلات المصريين في الخارج كانت تسير عبر القنوات الرسمية وهي البنوك.

وتابع: «كان فيه سعر الصرف الرسمي وهو وقتها 8.80 جنيه، وكان هناك أسعار كثيرة في السوق السوداء، وكان هناك سعر مختلف في بنك دبي، وكان البقال والمكوجي شغالين في تجارة العملة، بخلاف سعر الدولار الجمركي في الأسواق، كما أن تعدد أسعار صرف الدولار في مصر يُعيق المستثمرين عن أداء وظائفهم»، مؤكدًا أن التصنيف الانتمائي المصري هبط 5 مرات خلال العامين ونصف السابقين لثورة 30 يونيو 2013.

واختتم اللواء «بخيت» الصالون مثنيا على آراء الحضور، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة توزيع برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على الطبقات المتضررة، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن عاما بعد عام وسيشعر المواطن بالمزيد من ثمار النمو الاقتصادى في القريب العاجل.