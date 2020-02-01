شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحتفل بتخرج 1000 طالب من معسكر التأهيل السلوكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخرج 1000 طالب من معسكر أسبوع التأهيل السلوكي، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واستكمالًا للخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة من أجل إعداد وتأهيل طلاب تعليم فنى متميزين يتحلون بالانضباط والانتماء للوطن.

حضر الاحتفال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، ومحمد حسن، العضو المنتدب لمجموعة شركات «أمريكانا»، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والمجموعة والذي يتبنى نظام التعليم المزدوج بمنظومة التعليم الفنى.

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وقال الدكتور محمد مجاهد، إن احتفالية اليوم هي نتاج تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري وتطوير منظومة التعليم الفني، وقد انتهجت الوزارة أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارى من أجل تأهيل الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف «مجاهد» أن الشراكة مع القطاع الخاص هي إحدى أهم ركائز إصلاح وتطوير منظومة التعليم الفنى، حيث يوجد حاليًا أكثر من 60 ألف طالب في نظام التعليم المزدوج وأكثر من 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية أنشئت بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات كثيرة، مثل تصنيع المعدات المنزلية، وصناعة التشييد والبناء، وصناعة المعدات الكهربية، وصناعة الحلي والمجوهرات، والإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى، والوجبات السريعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار محمد حسن إلى أن ما تم بالمعسكر واحتفالية اليوم هو جزء من المسؤولية المجتمعية لشركتهم، كما وعد الطلاب بتقديم مستوى متميز من التدريب والتعليم لهم بمطاعمها، كما أعلن أنه من المقرر زيادة مكافأة التدريب المقدمة للطلاب من 900 جنيه إلى 1100 جنيه شهريًا، كما ستتم زيادة عدد الطلاب بمعسكر أسبوع التأهيل من 1000 طالب ليصل إلى 1500 طالب، العام المقبل.

يذكر أن معسكر أسبوع التأهيل السلوكى بدأ عام 2012 في 3 مدارس بالقاهرة، ووصل هذا العام إلى 8 مدارس بـ6 محافظات، هي: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، البحر الأحمر، بورسعيد، الإسماعيلية.

حفل تخرج 1000 طالب من معسكر التأهيل السلوكى