«الغرفة التجارية»: تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية 15%.. وتجار يشكون من الركود

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 10 و15% بسبب تراجع الدولار الفترة الماضية.
أضاف «هلال» لـ«المصري اليوم» أن سوق الأجهزة الكهربائية يعاني من حالة ركود كبير بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وأنهم يشترون الأجهزة الضرورية فقط.
وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن هناك بعض العوامل الأخرى من شأنها تؤدى إلى انخفاض الأسعار خلاف تراجع الدولار بنسبة لا تقل عن 30%، منها قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 991 لسنة 2015 والذي ينص على أن أي بضائع خارجية لابد من فحصها بالخارج وعند دخولها مصر يتم فحصها مرة أخرى بواسطة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أي أن يتم فحص البضائع مرتين، مما يحمل التجار مزيدا من التكلفة وبالتالي يحملونها على أسعار السلع.
وأشار إلى أن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن عدم الإفراج عن الحاويات الموجودة في الجمارك بشرط نقلها إلى مخازن مرخصة والواقع أن العديد من المخازن لدى التجار غير مرخصة وبالتالي تظل البضائع موجودة في الجمارك من 25 إلى 30 يوما، ويتم دفع غرامات أرضية بالدولار وبالتالي يتحمل التجار تكاليف عالية وكل هذا يتم تحميله على سعر البضائع والذي يتحملها المستهلك في النهاية.
وقال أحمد السيد، صاحب محل أجهزة كهربائية، إن أسعار الأجهزة انخفضت بشكل ملحوظ الشهرين الماضيين، لكن السوق تشهد حالة ركود في المبيعات لأن الكثير من المواطنين يقبلون على شراء الأجهزة الضرورية فقط مثل الثلاجة والغسالة والبوتاجاز، ويتنازلون عن أجهزة أخرى كثيرة أصبحت لا تمثل لهم ضرورة كبيرة نظرا لضعف القوة الشرائية.
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