شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشيد بـ«مركز التميز لأبحاث تحلية المياه»: «عمل رائع يخدم الدولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة، السبت، مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء، المنوط به القيام بالدراسات العلمية لمرحلة ما قبل إنشاء محطات التحلية، حيث التقى الدكتور حسام شوقي مدير المركز بحضور الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، مشيدًا بدور المركز في منظومة تحلية المياه وأن يشكل عملا رائعا يخدم الدولة ويواجه التحديات المائية.

وأشاد «القصير» بالدور الذي يلعبه مركز التميز المصري للتحلية في حل إشكالية محدودية المياه وكيفية التغلب عليها من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد المائية لمواجهة زيادة الطلب على المياه من خلال التوجه إلى معالجة المياه أو تدوير المياه، مشددا على أن الحكومة تقوم بدعم هذه المشروعات التي تحقق المنفعة للدولة المصرية.

وشدد الوزير على أهمية دور الإعلام في التوعية بهذه المشروعات الواعدة، والتي يمكن الاستفادة منها في زراعة بعض المحاصيل التي تناسب الكود المصري لمشروعات التحلية، مطالبا بالتوسع في تنفيذ هذه المشروعات.

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من جانبه، قال الدكتور حسام شوقي مدير مركز التميز المصري لتحلية المياه، خلال تفقد الوزير للموقع، إن المركز يسعى إلى الجمع بين العلماء، المهندسين، صانعي السياسة المائية ومشغلي نظام المياه في مصر والشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا وذلك للعمل في مناطق البحث للعمل على خفض تكلفة تحلية المياه.

وأضاف «شوقي»: «تعتبر الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الجديدة ودراسات الأثر البيئي للمشروعات من مهام مركز التميز، حيث يمتلك مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه في جنباته ولأول مرة في مصر خط إنتاج نصف صناعى للتصنيع المحلى لأغشية 1.8 بوصة المستخدمة في تحلية المياه».

وشدد على أن «مركز التميز المصري يعمل على إجراء بحوث للتطوير من حيث تكلفة وتكنولوجيا تحلية المياه السليمة والتي تنتج إمدادات مستديمة من المياه لأغراض مختلفة»، موضحًا أن «مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه نفذ عدة مشروعات خاصة بتصميم وتطوير محطات تحلية مياه صغيرة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية في مطروح بقدرة 11 متر مكعب/يوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع آخر في منطقة شلاتين بقدرة 21 مترا مكعبا/يوم من أجل توفير مياه للشرب والتنمية المستدامة في هذه المدن الحدودية».

وتابع: «المركز وقّع بروتوكولًا مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع محطات تحلية المياه الصغيرة المتنقلة والتى تعمل بالطاقة النظيفة»، موضحًا أن «الفريق البحثى لمركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه نجح في تصنيع أول غشاء تحلية مياه بحجم 4 بوصات بأيدٍ مصرية وتعادل في كفاءة الأغشية المستوردة من الخارج وأقل تكلفة من نظيرتها المستوردة بنسبة تصل إلى 30% ويتم الآن اختبار كفاءته بإحدى محطات تحلية المياه الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي».

وأشار إلى أنه «من أهم المشروعات التي يقوم مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه هو مشروع تحالف تحلية المياه بدعم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والذى يضم عدة جامعات ومراكز بحثية وشركات صناعية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات غير حكومية من أجل تبادل المعرفة وتقليل تكاليف وحدة المياه الناتجة من عمليات التحلية من خلال تحسين التقنيات المستخدمة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات محطات تحلية المياه»، موضحًا أن «أهم مخرجات التحالف تخفيض تكلفة محطات التحلية بنسبة 45% من تكلفة محطة تحلية المياه».