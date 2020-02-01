شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولات تفقدية.. «الغضبان»: بورسعيد تشهد طفرة صناعية واقتصادية غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد الآن طفرة صناعية واقتصادية غير مسبوقة تبدو واضحة من خلال المشروعات العملاقة التي تم إنجازها خلال زمن قياسى جنوبا وشرقا وغربا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، السبت، في مصنعين للملابس الجاهزة والأحذية يقعان داخل نطاق مجمع 54 مصنعًا للصناعات الخفيفة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وتابع «الغضبان» مراحل الإنتاج المختلفة وسير العمل داخل المصنعين واستمع لشرح موجز عن معدلات الإنتاج والتصدير التي يتم إنتاجها، والتقى بالعاملين داخل المصانع، مشيدا بالمستوى المتطور للمجمع وجودة المنتج الصناعي، مؤكدا أن هذه المصانع توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وأن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.

من جهة أخرى، تفقد المحافظ ميدان الشهداء بحي الشرق والمنطقة المحيطة به، بحضور نعمان على، رئيس حي الشرق، مؤكدًا المتابعة المستمرة لأعمال التطوير التي تجرى بحدائق وطرق المحافظة في إطار الاهتمام بالشكل الحضاري لبورسعيد، والحرص على الارتقاء بحياة المواطنين.

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وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الحدائق والاستمتاع بقضاء أوقاتهم بداخلها وخاصة بعد تنفيذ مبادرة حدائق بلا أسوار، التي ساهمت في تطوير ورفع كفاءة حدائق المحافظة من أجل المواطن، منوها إلى أن بورسعيد تشهد حاليا فترة مليئة بالتنمية والتحضر، والتي تبدو واضحة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والتكنولوجية والعلمية، والتي تجعل بورسعيد على الطريق الصحيح في تحقيق التنمية الشاملة.

وتفقد «الغضبان» عددا من إدارات الديوان العام للتأكد من سير المنظومة الإدارية بالشكل الأمثل في إطار الاهتمام بتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطنين.

وواصل المحافظ جولاته بتفقد مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، للوقوف على آخر تطورات الأعمال التجهيزية داخل المصنع، رافقه خلالها علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية، رئيس مجلس إدارة المصنع.

وشملت الجولة أقسام المصنع الداخلية، وكذلك المبنى الإداري واستمع المحافظ خلالها لشرح موجز عن التجهيزات والمعدات الموجودة وكذلك خطوط الإنتاج ومدى جاهزيتها للعمل والذي من المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه الشهر المقبل، وتعرف على كل الخطوط العريضة فيما يتعلق بالإنتاج والتشغيل داخل المصنع.

وأشار المحافظ إلى أن حجم الأعمال الذي تم إنجازها بالمصنع تمت في أقل من عامين، وذلك في إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة بما يضع بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.