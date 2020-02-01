شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية ينفي استقبال أي سفن قادمة من الصين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استقبال أي سفن من دولة الصين منذ مدة طويلة، مؤكدًا عدم صحة الأنباء المتداولة عن وصول أي سفن من الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال «الغندور» إن الميناء اتخذ ٦ إجراءات احترازية لمنع دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد عبر السفن الصينية أو غيرها، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.
أضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي لمتابعة فحص الوافدين من الصين والدول المجاورة تحت إشراف الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية.
وأشار إلى تحرير «كروت المراقبة الصحية» للقادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات، فضلا عن توعية العاملين بخطورة المرض وطرق انتقال العدوى، موضحًا أنه يجري الدفع بمندوب من الحجر الصحي لفحص أطقم السفن القادمة من الصين والدول التي ظهر بها المرض.
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