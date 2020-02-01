شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب كمية «شيش إلكترونية» في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى عبدالعزيز، من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة للاتحاد رقم «653» القادمة من أبوظبي، اشتبه أحمد محمد فوزي، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، في الراكبة «ب. ا. ا»، إندونيسية الجنسية.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة الأستاذ محمود شحاتة، مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على زكريا حسب الله، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود 354 عبوة شيش إلكترونية ومستلزماتها، مخبأة بين طيات الملابس داخل الشنط الخاصة بها.

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 8 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.