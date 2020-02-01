شكرا لقرائتكم خبر عن «مساعدة الأحداث» تدين سقوط ضحية جديدة لـ«جريمة الختان» في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دانت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان واقعة سقوط ضحية جديدة لجريمة ختان الأناث بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، والتي أصرت اسرتها على التشبث بتلك العادة الذميمة والتي يجرمها المشرع المصري، والتي نتج عنها إصابة الفتاة، 14 عاما، لصدمة عصبية تحت يد طبيب النساء والولادة الذي قام بإجراء العملية مما أدى إلى وفاتها على الفور، مما استتبع تحرك مديرية أمن أسيوط والتي القت القبض على الطبيب المتهم بإجراء عملية ختان للطفلة، هو ووالدها بوصفة شريك في الواقعة المجرمة، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق بالواقعة.

وأكدت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية، مسئول ملف المرأة والنوع الاجتماعي، أن الواقعة تمثل انتهاكا صارخاً لحقوق الطفل لمخافتها أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمادة (242) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلى الموت، وكذا نص المادة 242 مكرراً ( أ )، المضافة بذات القانون والتي قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً على طلبه، وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 28 /6 /2007 والذي يحظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.