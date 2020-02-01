شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة «ضحية الختان».. الحزن يخيم على قرية الحواتكة في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث على التوالي، تستمع النيابة العامة بمركز منفلوط بأسيوط إلى أقوال الجيران والعاملين بالعيادة الطبية في واقعة وفاة طفلة عقب خضوعها لعملية ختان.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مديرية الصحة بأسيوط لمعاينة العيادة وعمل تقرير وافي حول الحالة التي تسمح بها لإجراء عمليات جراحية من عدمه.

وعلى الفور، عاينت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحية بأسيوط عيادة الطبيب المتهم بإجراء عملية ختان للطفلة «ندى» والتي أدت إلى مفارقتها للحياة.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، إنه بناء على قرار من النيابة بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالكريم محمد، مدير إدارة العلاج الحر، جرى الانتقال لمعاينة عيادة الطبيب المتهم بإجراء عملية الختان داخل مستوصف خاص بمركز منفلوط.

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أضاف وكيل وزارة الصحة أن اللجة رصدت عدة مخالفات مثل «عدم اكتمال المعايير الطبيبة الخاصة بإجراء عمليات جراحية داخل العيادة»، مشيرا إلى إعداد تقرير وإرساله للنيابة ورفع مذكرة لإدارة التراخيص بوزارة الصحة والمحافظة بالموافقة على الإغلاق الإداري لحين الانتهاء من التحقيقات وتلافي المخالفات.

كانت قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط اتشحت بالسواد حدادا على وفاة الطفلة «ندى. ح. ع»، 14 عاما، إثر إجراء عملية ختان بإحدى العيادات الخاصة بمدينة منفلوط.

وشيع المئات من أهالي الطفلة والقرية جثمانها الذي وارى الثرى، ليلة الخميس الماضي، بمقابر العائلة بعد الحصول على تصريح النيابة العامة بالدفن، فيما تباينت ردود أفعال الاهالي في القرية، فمنهم من أيد بشدة عملية الختان، ومنهم من رفضها بدعوى أنها «ليست من الدين في شيء».

من جهته، قال الدكتور ضياء الدين عبدالحميد، نقيب أطباء أسيوط، إن النقابة ملتزمة بقانون حقوق الطفل وتجريم ختان الاناث، وإنه إذا ثبت تورط الطبيب في قيام عملية ختان لطفلة الحواتكه سيتم شطبه من النقابة.

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، إن جميع الاحاديث التي وردت عن ختان الاناث أحاديث محكوم عليها بالضعف، وإن الأبحاث العلمية أثبتت وقوع ضرر نفسي وجسدي في حالة ختان الاناث.

وقال الأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، إن الكنيسة ترفض عملية ختان الاناث قطعيا وتسنكر ما حدث لطفلة الحواتكه، مؤكدًا ان مكتب التنمية التابع للمطرانية يقوم بدور فعلا في مناهضة هذا العمل.