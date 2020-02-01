مصطفى الفقي: الوفد يقدم نموذجًا مشرفًا في انتخابات المكتب التنفيذي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال الدكتور مصطفى الفقي، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن بيت الأمة يقدم نموذجًا مشرفًا لتاريخ مصر، بتنظيم انتخابات المكتب التنفيذي للحزب بشكل ديمقراطي لم ولن يتكرر.
وأكد الرئيس الشرفي لحزب الوفد، أن الحزب يمتلك تاريخًا عريقًا وإرثًا كبيرًا للحركة الوطنية، منذ ثورة 1919، وحتى تاريخ هذه اللحظة التي تنظم فيها الانتخابات بشكل محترم يقدره الجميع.
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