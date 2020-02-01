الوفد يشيد بإجراءات الحكومة في التعامل مع المصانع المتعثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد القيادى الوفدي المهندس عبدالباسط الشرقاوي، رئيس اللجنة العامة للوفد بالبحيرة، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعودة الصناعة المصرية، والنهوض بالقطاع الذي عانى سنوات كثيرة من التهميش والإهمال وسيطرة الاستيراد والصناعات الخارجية على الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن المبادرات التي تدشنها الحكومة هدفها دعم الصناعة المحلية، والعمل على حل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، وشركات قطاع الأعمال العام، ووضع خطة جديدة محكمة قائمة على عدد من المقومات لإعادة تشغيلها وعودتها إلى سابق عهدها.

وأوضح الشرقاوي، في بيان له، أن إيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة، ووضع خطة لجدولة الديون من خلال لقاءات مع مسئولى البنوك، يمثل خطوة إيجابية ونية صادقة لدى الحكومة للنهوض بالصناعة، وعدم جعل السوق المصري مستهلكًا فقط، بل منتجًا أيضًا، وشريك أساسي في عملية التبادل التجاري بين الدول.

وأكد رئيس اللجنة الوفدية، أن وزارتى الصناعة والمالية تعملان بكل جهد لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين سواء الخاصة بتوفير المواد الخام، أو الضرائب، لا سيما القيمة المضافة، بجانب مشكلات الكهرباء والغاز، وغيرها من الإشكاليات التي أصبحت تمثل عائق رئيسي أمام المستثمرين لإقامة المشروعات المختلفة.

وطالب المهندس عبدالباسط الشرقاوي، الحكومة بزيادة دعم المصانع المحلية، للسيطرة على تكلفة الإنتاج وإتاحة أكبر للعرض عن الطلب، مشيرًا إلى أن حل مشكلات ركود الصناعة المحلية تحدي كبير لمصر لا بد من تخطيه بالآليات والخطط الجادة.​