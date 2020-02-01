الزراعة والخدمة الوطنية ومصر الخير يوقعون بروتوكول تعاون لإحياء مشروع البتلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة أرض الخير إحدى شركات مؤسسة مصر الخير، في مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير وتنمية الإنتاج الحيواني في مصر، وإعادة تشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويهدف البروتوكول، إلى العمل بطريقة متطورة واقتصادية من خلال صغار المربين (مشروع البتلو) بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتوفير أجود أنواع سلالات لحوم، وتحت إدارة وإشراف شركة أرض الخير، بغرض تحقيق نسبة أرباح مقبولة لصغار المربين.

وقع البرتوكول الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، ومحسن محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة أرض الخير، وأمين صندوق مؤسسة مصر الخير.

كما شهد وزير الزراعة ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر توقيع 5 عقود حق انتفاع وإدارة لـ5 مزارع تسمين مواشي في محافظات دمياط والغربية والبحيرة وبني سويف، بين مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة أرض الخير، وقعهم محسن سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ومحسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البرتوكول نموذج للتعاون بين الدولة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة في توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تسعى لرفع كفاءة المشروعات المملوكة لها.

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وأوضح وزير الزراعة أن البرتوكول يقدم نموذجًا مشرفًا في آليات التعاون، من أجل تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، وتشغيل الشباب، واستقدم سلالات محسنة، مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ من الغد، وخاصة أن الأدوار ووجبات كل طرف محددة، فوزارة الزراعة تقدم المزارع، ومؤسسة مصر الخير تتولى تشغيلها، وجهاز الخدمة الوطنية يوفر السلالات، موضحًا أن الوزارة ستوفر أيضًا الرعاية البيطرية.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستسير في ذلك الدرب في مشروعات أخرى، بهدف رفع كفاءة الأصوال والاستغلال والأمثل لها.

ومن ناحيته، قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم، باتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني، وتم تخريج حوالي 6000 شاب وفتاة من هذه المشروعات.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية في هذا المشروع من أجل خدمة البلاد والعباد.

ويعتبر البروتوكول امتداد للمشروع بالتعاون مع مؤسسات الدولة متمثلة في وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال رفع كفاءة وتشغيل مزراع وزارة الزراعة المتوقفة عن العمل وتوفير عجول تربية للتسمين ذات إنتاجبة عالية ( مشروع البتلو) من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتشغيل صغار المربين لإنتاج عجول لحوم حمراء للمساهمة في سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء في مصر.​