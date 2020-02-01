وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد يزور أهرامات الجيزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
زار وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد، اليوم السبت، أهرامات الجيزة، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.
ورافقهم خلال الزيارة مفتشي الآثار في المنطقة، الذين قدموا شرحًا مفصلًا عن تاريخ المنطقة الأثرية وبناء الأهرامات الثلاثة و أبو الهول.
وأوضح محي الدين أن زيارة الوفد بدأت بجولة في مدخل الهرم الأكبر والممر الأول به ثم إلى تمثال أبي الهول، كما حرص أعضاء الوفد على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.
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