ضبط 3 متهمين جدد بسرقة خطوط البترول في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 3 متهمين جدد في واقعة سرقة خطوط المواد بترولية بالمنوفية، و4 سيارات تستخدم في أعمال النقل ومخزن تخزين المسروقات بنطاق محافظة الجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي مركز قويسنا بلاغا من مسئول الأمن بشركة أنابيب 42 سنة ومُقيم بدائرة مركز زفتي بالغربية" أنه أثناء مروره وزميل له بالشركة على خط أنابيب البترول الخاصة بالشركة عملهما المار بأرض زراعية بدائرة المركز تلاحظ لهما توقف سيارة نقل بصندوق وبجوارها ثلاثة أشخاص أثناء شروعهم في سرقة كمية من المواد البترولية من خط الأنابيب ولدى مشاهدتهم لهما هربوا تاركين السيارة وما تبين أن بداخل الصندوق فنطاس به كمية من الوقود "بنزين 92" والسيارة متصلة بـ 2 خرطوم مثبتان بـ 2 محبس بخط الأنابيب.

وتم تحديد مرتكبي الواقعة مالك الأرض محل الواقعة و8 آخرين، وأمكن ضبط 7 متهمين بحوزتهم فرد خرطوش – مسدس صوت – دراجة نارية دون لوحات وسلاح ابيض سنجة، واعترافهم تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهاربين.

وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خط أنابيب البترول محل الواقعة وأن السيارة المضبوطة أحضرها المتهم الثامن وأنه هو الذى يتولى تصريف المسروقات البترولية وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والدراجتين الناريتين لتأمين ومراقبة محل الواقعة.

Advertisements

واستكمالاً لإجراءات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين قرروا باشتراك آخرين معهم في ارتكاب الواقعة وهم؛ سائق 28 سنة ، و سائق 29 سنة مقيمان بدائرة قسم المرج ، وصاحب مخزن 25 سنة مقيم الوراق وعاطل 31 سنة مقيم شبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة والجيزة أسفرت عن ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث .

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين المضبوطين في سرقة المواد البترولية.

وتم بإرشاد المتهمان الأول والثاني ضبط " 4 سيارات نقل "جميعهم مجهزين بخزانات حديدية لنقل المواد البترولية و" سيارة ملاكي" وأضافا بنقلهم المواد البترولية باستخدام السيارات المضبوطة وتخزينها بخزانات بقطعة أرض مسورة بدائرة قسم الوراق بالجيزة , أرشدوا عنها وتبين وجود 3 خزانات حديدية كبيرة سعة الخزان حوالى 20 ألف لتر تقريباً تحوى حوالى 50 ألف لتر لسائل البنزين.

وأضافوا بأن قطعة الأرض مستأجرة للمتهم الرابع تم التحفظ على المخزن والسيارات المضبوطة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .