فيديو جراف| الإرهابي هشام عشماوي.. من ضابط مفصول لأحكام بالإعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود السعيد:
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإحالة أوراق هشام عشماوي، و36 آخرين لفضيلة المفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، فيما حددت المحكمة جلسة 2 مارس المقبل، للنطق بالحكم.
ويرصد "الخليج 365" خلال الفيديو جراف التالي تسلسل زمني للإرهابي هشام عشماوي بداية من انضمامه للجماعات الإرهابية وصولًا إلى الحكم بإعدامه.
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