مصر | تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام للجماعة الإرهابية في القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام للجماعة الإرهابية في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، تجديد حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

والمتهمون هم:

1- أنس عبد القادر أحمد.

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2- راشد عبد الحميد عبد العظيم.

3- الدكتور أسامه راشد عبدالحميد.

4- المهندس وحيد جلال غريب.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.