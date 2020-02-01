مصر | إلغاء قرار إدراج "أبو الفتوح" وآخرين على قوائم الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء قرار إدراج "أبو الفتوح" وآخرين على قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة النقض، حكما بقبول الطعن وإلغاء قرار محكمة الجنايات في إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح، "رئيس حزب مصر القوية"، ونجله و6 آخرين على قوائم الإرهاب.

ووجهت النيابة حينها الاتهامات للمذكورين، بارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين، وذكرت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، فى تحقيقاتها أن "عبد المنعم أبو الفتوح" قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر.

