مصر | كواليس سرقة سائق لـ350 ألف جنيه من زبون في العجوزة

وأكد المجني عليه، أنه في يوم الواقعة طلب "أوبر" كان خارجا من معرض عربيات وبحوزته مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه داخل شنطة، فطلب أوبر، وبوصوله للمنطقة المراد بها، لم يتذكر أخذ الشنطة، فهاتف السائق ولكنه أنكر وجودها بالسيارة.

وأفادت التحقيقات، بأن المجني عليه على الفور قام بالاتصال بشركة أوبر للوصول رقم هاتف وبيانات السائق المتهم، وقاموا بإبلاغه برقم العربية، فقدم بلاغا برقم العربية وبياناته.

وتبلغ لقسم شرطة العجوزة، تفيد بتورط المتهم ويدعى "م.س" في عقده الثاني ويعمل سائق بشركة "أوبر" لاتهامه بسرقة ٣٥٠ ألف جنيه من أحد ركابه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.