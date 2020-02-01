مصر | ضبط 3 متهمين جدد في واقعة سرقة المواد البترولية بالمنوفية

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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 3 متهمين جدد بواقعة سرقة خطوط المواد بترولية بالمنوفية، و4 سيارات تستخدم في أعمال النقل ومخزن تخزين المسروقات بنطاق محافظة الجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مركز قويسنا بلاغا من مسئول الأمن بشركة أنابيب 42 سنة ومُقيم بدائرة مركز زفتى بالغربية" أنه أثناء مروره وزميل له بالشركة على خط أنابيب البترول الخاصة بالشركة عملهما المار بأرض زراعية بدائرة المركز تلاحظ لهما توقف سيارة نقل بصندوق وبجوارها ثلاثة أشخاص أثناء شروعهم فى سرقة كمية من المواد البترولية من خط الأنابيب ولدى مشاهدتهم لهما هربوا تاركين السيارة وما تبين أن بداخل الصندوق فنطاس به كمية من الوقود"بنزين 92" والسيارة متصلة بـ 2 خرطوم مثبتان بـ 2 محبس بخط الأنابيب.

وتم تحديد مرتكبي الواقعة مالك الأرض محل الواقعة و8 آخرين، وأمكن ضبط 7 متهمين بحوزتهم فرد خرطوش – مسدس صوت – دراجة نارية دون لوحات وسلاح أبيض سنجة، واعترافهم تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بالإشتراك مع الهاربين.

وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خط أنابيب البترول محل الواقعة وأن السيارة المضبوطة أحضرها المتهم الثامن وأنه هو الذى يتولى تصريف المسروقات البترولية وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والدراجتين الناريتين لتأمين ومراقبة محل الواقعة.

واستكمالًا لإجراءات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين قرروا بإشتراك آخرين معهم فى إرتكاب الواقعة وهم كل من: سائق 28 سنة، وسائق 29 سنة مقيمان بدائرة قسم المرج، وصاحب مخزن 25 سنة مقيم الوراق وعاطل 31 سنة مقيم شبرا الخيمة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة والجيزة أسفرت عن ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث.

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين المضبوطين فى سرقة المواد البترولية.

وتم بإرشاد المتهمان الأول والثاني ضبط " 4 سيارات نقل "جميعهم مجهزين بخزانات حديدية لنقل المواد البترولية و" سيارة ملاكى" وأضافا بنقلهم المواد البترولية باستخدام السيارات المضبوطة وتخزينها بخزانات بقطعة أرض مسورة بدائرة قسم الوراق بالجيزة، أرشدوا عنها وتبين وجود 3 خزانات حديدية كبيرة سعة الخزان حوالي 20 ألف لتر تقريبًا تحوى حوالي 50 ألف لتر لسائل البنزين.

وأضافوا بأن قطعة الأرض مستأجرة للمتهم الرابع تم التحفظ على المخزن والسيارات المضبوطة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.