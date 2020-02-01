مصر | 26 مارس.. نظر أولى جلسات طعن قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 26 مارس.. نظر أولى جلسات طعن قضية "أحداث مكتب الإرشاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة النقض، جلسة 26 مارس المقبل لنظر أولى جلسات طعن المتهمين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" المحكوم عليهم حضوريا في القضية.

وكانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أصدرت حكما بالسجن المؤبد لبديع والشاطر و4 آخرين، وكما قضت ببراءة سعد الكتاتني والبلتاجي والعريان و3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، ليرتفع السجل الجنائي لبعض قيادات الجماعة.