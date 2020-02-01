أخبار مصر | وقفات وتظاهرات شعبية.. 8 خطوات عاجلة لـ"الصحفيين العرب" في مواجهة صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفات وتظاهرات شعبية.. 8 خطوات عاجلة لـ"الصحفيين العرب" في مواجهة صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب، تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس الاتحاد مؤيد اللامي، للمباشرة فورًا بتوجيه كتب إلى برلمانات العالم وكل النقابات والمؤسسات المهنية والعمالية والاجتماعية ومؤسسات حقوق الإنسان؛ لشرح مخاطر مؤامرة "صفقة القرن" على فلسطين وشعبها، ودعوتها للتحرك وبكافة الوسائل المتاحة لإسقاطها.



وأعلنت الأمانة العامة عن دعمها الكامل لـ "لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع" في الاتحاد، وتنشيط عملها لوضع برنامج تحرك متواصل وفعال على كافة الأصعدة في مواجهة الصفقة المؤامرة، والترحيب بالقرار الجماعي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، برفض صفقة القرن رفضًا مطلقًا.



جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته الأمانة العامة للاتحاد اليوم، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين؛ لمناقشة تداعيات صفقة القرن، واتخاذ قرار بشأن الأزمة، وذلك بمقر الأمانة بالقاهرة، والتي جاء أبرزها إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة جميع الخطوات ومواكبتها .

Advertisements



ودعا الاتحاد، المؤسسات الإعلامية كافة، إلى توسيع مجالات التغطية الصحفية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال ورفض صفقة العار، بالإضافة إلى دعوة النقابات المهنية العربية ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى التحرك عبر وقفات وتظاهرات شعبية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات لشرح مخاطر المؤامرة والدعوة لمواجهتها وإسقاطها، وتشكيل أطر تنظيمية تحت اسم "إسقاط صفقة القرن"، تكون مهمتها وضع الخطط والبرامج العملية للتحركات .



كما قررت الأمانة أن يقوم رئيس الاتحاد بمبادرة عاجلة بدعوة الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات المهنية العربية إلى اجتماع عاجل لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها، وذلك انطلاقًا من مسؤولياتهم القومية لمواجهة هذه المؤامرة في شكل جماعي .

وكلفت الأمانة العامة للاتحاد، النقابة الفلسطينية، بوضع مشروع كتاب تحت اسم "الكتاب الأسود للصفقة السوداء" تشرح فيه تفاصيل الصفقة ومخاطرها على فلسطين والأمة العربية، على أن يصدر باسم اتحاد الصحفيين العرب وباللغتين العربية والإنجليزية، ويوزع في جميع الدول.