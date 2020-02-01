أخبار مصر | "الصحفيين العرب" يعد قائمة سوداء للمؤسسات الإعلامية التي تمارس التطبيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين العرب" يعد قائمة سوداء للمؤسسات الإعلامية التي تمارس التطبيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، اجتماعًا طارئًا؛ لمناقشة تداعيات صفقة القرن، واتخاذ قرار بشأن الأزمة، وذلك بمقر الأمانة بالقاهرة.

ودعت الأمانة العامة للاتحاد، الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى بدء تحرك جماهيري متواصل في كل الدول لإسقاط مؤامرة صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأكدت أن الجريمة المتجددة لن تمر وسيتم إسقاطها .

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وشددت الأمانة على أن فلسطين هي كل فلسطين التاريخية وهي أرض الشعب العربي الفلسطيني بعاصمتها القدس وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية .

وحذرت الأمانة العامة بأنها ستتخذ إجراءات صارمة في حق أي شخص أو مؤسسة إعلامية تمارس التطبيع وستضع قائمة سوداء تحت اسم قائمة العار بأسماء أي صحفي أو جهة تقوم بالتطبيع .

وشدد الاتحاد على أن أي استضافة لأي صهيوني هو ترويج للاحتلال ومؤامرته، ومساهمة في مشروع اغتصاب فلسطين .