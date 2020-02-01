أخبار مصر | "التعليم" تحتفل بتخرج 1000 طالب من معسكر التأهيل السلوكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تحتفل بتخرج 1000 طالب من معسكر التأهيل السلوكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت وزارة التربية والتعليم، بتخرج 1000 طالب من معسكر أسبوع التأهيل السلوكي، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك استكمالًا للخطوات الجادة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل إعداد وتأهيل طلاب تعليم فنى متميزين يتحلون بالانضباط والانتماء للوطن.

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وقال الدكتور محمد مجاهد، في بيان صحفي، إن احتفالية اليوم هى نتاج تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري وتطوير منظومة التعليم الفني، وقد انتهجت الوزارة أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص والاستثماري من أجل تأهيل الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف مجاهد، أن الشراكة مع القطاع الخاص هى أحد أهم ركائز إصلاح وتطوير منظومة التعليم الفنى حيث يوجد حاليًا أكثر من 60 ألف طالب في نظام التعليم المزدوج وأكثر من 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية أنشئت بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات كثيرة مثل تصنيع المعدات المنزلية، وصناعة التشييد والبناء، وصناعة المعدات الكهربية، وصناعة الحلى والمجوهرات، الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والداجنى، الوجبات السريعة، تكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن معسكر أسبوع التأهيل السلوكى بدأ عام 2012 فى 3 مدارس بالقاهرة، ووصل هذا العام إلى 8 مدارس بـ6 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، البحر الأحمر، بورسعيد، الإسماعيلية.