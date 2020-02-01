أخبار مصر | مصطفى الفقي: الوفد قدم نموذجا مشرفا في انتخابات المكتب التنفيذي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى الفقي: الوفد قدم نموذجا مشرفا في انتخابات المكتب التنفيذي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والرئيس الشرفي السابق لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إن بيت الأمة يقدم نموذجا مشرفا لتاريخ مصر، بتنظيم انتخابات المكتب التنفيذي للحزب بشكل ديمقراطي لم ولن يتكرر.

وأكد الفقي، في تصريحات صحفية، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، أن الحزب يمتلك تاريخًا عريقًا وإرثًا كبيرًا للحركة الوطنية، منذ ثورة ١٩١٩، وحتى تاريخ هذه اللحظة التي تنظم فيها الانتخابات بشكل محترم يقدره الجميع.

وتجري انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، اليوم السبت، بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي، ليتم اختيار 17 عضوا من أعضاء الهيئة العليا للحزب والمرشحين على المناصب المختلفة.