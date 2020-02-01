أخبار مصر | "الوطنية للصحافة": اللجوء للقضاء حلًا لتجاوزات النشر.. والنقد المباح حق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للصحافة": اللجوء للقضاء حلًا لتجاوزات النشر.. والنقد المباح حق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين، رئيس الهيئة كرم جبر والنقيب ضياء رشوان، بالتدخل وإيجاد حلول لتجاوز النشر المثارة مؤخرًا، والمُقدم بسببها شكاوى لنقابة الصحفيين ضد عدد من رؤساء تحرير الصحف، وذلك خلال أسبوعين.



جاء ذلك على هامش اجتماع بين أعضاء الهيئة ومجلس نقابة الصحفيين، اليوم، مع التأكيد على ضمان حق الزملاء في النقد المباح، وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين دون سب أو قذف، وذلك حفاظًا على هيبة النقابة واحترام مهنة الصحافة وكرامة الصحفيين ومن قبلهم المواطنين، على أن يكون اللجوء للقضاء بديلاً أخيرًا، إذا فشلت الحلول الودية بين الزملاء، حفاظًا على وحدة الجماعة الصحفية.



وناقش الاجتماع عدد من الأزمات المطروحة على الساحة، على رأسها قرار الهيئة بتوصية من مجلس الوزراء، بوقف التعيين في المؤسسات الصحفية القومية، والذي أثار جدلًا مؤخرًا.