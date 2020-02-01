أخبار مصر | توجيهات جديدة من "الوطنية للصحافة" والنقابة بشأن الالتزام بميثاق الشرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيهات جديدة من "الوطنية للصحافة" والنقابة بشأن الالتزام بميثاق الشرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين، بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات مهنة الصحافة والقانون، والابتعاد عن كل أنواع السب والقذف والخوض في الأعراض والحياة الشخصية، باعتبار ذلك بداية مرحلة جديدة لاستعادة ثقة المواطنين في الصحافة، وتقديم صورة إيجابية للرأي العام عن المهنة، واستردادًا لمكانة الصحافة ودورها في نشر المثل والأخلاقيات والمبادئ السامية للمهنة.



جاء ذلك على هامش اجتماع مشترك عُقد اليوم بين أعضاء الهيئة وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بحضور كرم جبر رئيس الهيئة ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، لبحث عدد من الأزمات التي طرأت على الساحة مؤخرًا، أبرزها قرار الهيئة بتوصية من رئاسة مجلس الوزراء، بوقف التعيين في المؤسسات الصحفية القومية، ووقف المد لسن المعاش.