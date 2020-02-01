أخبار مصر | بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فرز أصوات الناخبين في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، لاختيار 16 عضوًا من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب.

وتشكلت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة سليمان وهدان، وعضوية كل من: فؤاد بدراوي، وأمل رمزي، ومحمد مدينة، وأميمة عوض، ومحمود سيف النصر، ومحمد المرغني.

وفاز بمنصب السكرتير العام النائب فؤاد بدراوي، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.

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ويتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هاني سري الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبي، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.

ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر، وطارق تهامي، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحي، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.

وكما يتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذي من الهيئة العليا وهم: محمد حلمي سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدي قوطة.