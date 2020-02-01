أخبار مصر | الجامعة العربية ترفض صفقة القرن: انتكاسة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية ترفض صفقة القرن: انتكاسة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش مجلس جامعة الدول العربية، اليوم، الأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لما يسمى بـ "صفقة القرن".

وذلك خلال الدورة المنعقدة اليوم السبت على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بحضور رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، والأمين العام ووزراء خارجية الدول الأعضاء.

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وأكدت كلمة الرئيس محمود عباس، ومداخلات الوزراء ورؤساء الوفود والأمين العام، - وفقا لبيان صحفي - على أن الصفقة لا تعد خطة مناسبة لتحقيق السلام العادل والدائم بل انتكاسة جديدة فى جهود السلام الممتدة على مدار 3 عقود، وأنها موجهة بقرارات أمريكية أحادية مجحفة.

وأشارت مناقشات المجلس إلي المخالفة القانونية الدولية بشأن "القدس والجولان والاستيطان وقضية اللاجئين" لن يكتب لها النجاح لأنها تخالف المرجعيات الدولية لعملية السلام، وتبتعد كثيرًا عن الحد الأدنى من تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية، على التمسك بجميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، التي أصدرها خلال القمتين الأخيرتين.