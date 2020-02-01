أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الندوة التثقيفية الثالثة التي عقدت بالمركز القبطي الأرثوذكسي.

وبدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي عن المركز القبطي الأرثوذكسي تناول مايقدمة المركز من خدمات مختلفة، ثم كلمة للأنبا أرميا نائبًا عن البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية نقل من خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصها على التواصل الدائم مع أبناء الوطن وخلق حالة من الوعي لدى الشباب تجاة كافة القضايا المختلفة للدولة المصرية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب لتنمية الوعي القومي لديهم وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، ثم محاضرة بعنوان "جهود القوات المسلحة فى المشاركة بخطة التنمية الشاملة للدولة" تناولت حجم ماتقوم به القوات المسلحة من إنجازات تنموية في مختلف ربوع مصر.

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واشتملت الندوة على عرض فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حماية وطن" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية وعرض فيلم وثائقي عن الأعمال البطولية للقوات المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب استعرض الأعمال البطولية وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ومسيرتهم العطرة وبطولاتهم في الدفاع عن تراب الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة للمشاركين في الندوة مشيرًا الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل الدائم مع الشباب من مختلف التوجهات والأعمار لتوضيح الحقائق والمفاهيم المغلوطة في إطار حرب الشائعات والمعلومات التي تواجهها مصر.

وألقى الخبير الاستراتيجي اللواء أ.ح ناجي شهود محاضرة بعنوان "التوعية بالمخططات التي تحاك لتقسيم المنطقة وكيفية مجابهتها" كما قدم فريق قيثارة وأسقفية الشباب بالتعاون مع المركز القبطي الأرثوذكسي أوبريت تغريدة مصر وفى نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين وعدد من الطلبة المتفوقين المشاركين في الندوة.