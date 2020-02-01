أخبار مصر | هدية من مصر.. الصحة ترسل 10 أطنان مستلزمات وقائية إلى الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدية من مصر.. الصحة ترسل 10 أطنان مستلزمات وقائية إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية من مصر للشعب الصيني، على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة "ووهان" الصينية، وذلك لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أن الدعم يشمل المستلزمات الوقائية التي يحتاجها أي مواطن لإتباع الإجراءات الوقائية مثل "الماسكات والمطهرات الكحولية"، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد وجهت بإرسال تلك الشحنة دعمًا من مصر للشعب الصيني لمساعدة المواطنين الصينيين في الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد nvov الذي اجتاح البلاد.

وفي ذات السياق، أكد المتحدث الإعلامي، توافر مخزون استراتيجي كاف من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لفيروس كورونا ومنع دخوله البلاد.