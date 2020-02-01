أخبار مصر | الأوراق وطريقة التقدم للحصول على باكية بسوق الزاوية الحمراء الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوراق وطريقة التقدم للحصول على باكية بسوق الزاوية الحمراء الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء هشام عصمت، رئيس حي الزاوية الحمراء، إن سوق الزاوية الجديد المجاور للمجزر الآلي سيفتتح قريبًا، بعد الانتهاء من جميع التحضيرات والتجهيزات.

وأوضح "عصمت" في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن الأعمال التي تمت في السوق انتهت بنسبة 95%، من تجهيز باكيات بديلة للمحلات والعربات التي كانت مصدر للضوضاء والازدحام داخل المنطقة.

وكشف "رئيس الحي" الأوراق المطلوبة للحصول على الباكية، وهي: صحيفة الحالة الجنائية، وصورة من الرقم القومي، وبحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية بالزاوية الحمراء. Advertisements

وتابع أن سوق الزاوية الجديدة، من ضمن الأسواق المقامة في الحي المراد تطويرها، ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتطوير الأسواق القديمة، وإنشاء جديدة حضارية، تستوعب جميع الباعة، لمنع وقوفهم في الشوارع.

وناشد رئيس حي الزاوية الحمراء، مواطني المنطقة الراغبين في الحصول على باكيات داخل السوق الجديد، أن يتجهون إلى مبنى الحي بجوار سنترال الزاوية، بالدور الثالث؛ لتقديم الأوراق المطلوبة لإدارة الأسواق.

وأكد "عصمت" أن الأولوية ستكون للأسبقية، ودون التحيز لأي فرد، خاصة أن عدد المتقدمين سيكون كثير.