أخبار مصر | فوز فؤاد بدراوي بمنصب سكرتير عام حزب الوفد بالتزكية

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فاز النائب فؤاد بداروي، بمنصب سكرتير عام حزب الوفد بالتزكية.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، اليوم السبت، لإعلان انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.

ووجه بدراوي، الشكر لأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد على تزكيتهم له على منصب السكرتير العام.

وأشار بدراوى، إلى أن هذه ثقة كبيرة جدا فيه، وتعهد ببذل قصارى جهده لرفعة حزب الوفد ومصالحه، قائلا: "سوف أكون خادمًا لحزب الوفد في أي منصب وأي مكان".