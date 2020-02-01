أخبار مصر | فتح باب التصويت في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح باب التصويت في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح منذ قليل، باب التصويت في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، ليختار 17 عضوًا من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في تصريحات صحفية، أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستجرى بشفافية تامة تحت إشراف لجنة من شيوخ الوفد من غير المرشحين، مشددا على أن الحزب ملتزم بمبادئ الديمقراطية.

وتقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.

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ويتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.

ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.

ويتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذي من الهيئة العليا وهم: محمد حلمي سويلم، وصفوت عبد الحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبد الجواد، وحمدي قوطة.