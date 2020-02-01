أخبار مصر | تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، برئاسة النائب سليمان وهدان، وعضوية كل من: فؤاد بدراوي وأميمة عوض، ومحمود سيف النصر، ومحمد المرغني، ومحمد مدينة، وأمل رمزي.

وأشار أبو شقة، في تصريحات صحفية، إلى أن المكتب التنفيذي سيكون لمدة عام ابتداء من اليوم طبقا لقرار الهيئة العليا الذي صدر وتم تنفيذه من العام الماضي.

وتجري انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، اليوم السبت، بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي، ليتم اختيار 17 عضوا من أعضاء الهيئة العليا للحزب والمرشحين على المناصب المختلفة.