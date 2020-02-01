أخبار مصر | رئيس "الوفد": انتخابات المكتب التنفيذي ستتم في شفافية ونزاهة كاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الوفد": انتخابات المكتب التنفيذي ستتم في شفافية ونزاهة كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن انتخابات المكتب التنفيذي للحزب ستتم في شفافية ونزاهة كاملة، قائلا: "أتحدى أن أكون تحدثت مع أحد في شأن انتخاب أحد".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.

وأوضح أبو شقة، أن الهيئة العليا لا تُوجه ولكنها توجِّه، وعندما يتدخل في الانتخابات يكون لضمان الشفافية المجردة دون توجيه، مشددًا على أن الحزب يقدم نموذج للديمقراطية التي هي الرأي والرأي الآخر وما يستقر عليه رأي الأغلبية يلتزم به الجميع، وغير ذلك يخالف قواعد الالتزام الحزبي.