أخبار مصر | وفد الألعاب الإقليمية الأفريقية: حققنا حلمنا بزيارة الأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد الألعاب الإقليمية الأفريقية: حققنا حلمنا بزيارة الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد، منطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، ورافقهم خلال الزيارة مفتشي الآثار بالمنطقة، حيث قاموا بشرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية وبناء الأهرامات الثلاثة وأبو الهول.

وأوضح محي الدين، في تصريحات صحفية، أن الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول به ثم إلى تمثال أبي الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

وقال محي الدين، إن الوفود أعربت عن إعجابهم وانبهارهم بالحضارة والتاريخ المصري القديم وسعادتهم الغامرة بهذه الزيارة التي كانت أحد أحلامهم التي تحققت.