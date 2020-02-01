أخبار مصر | ننشر القائمة النهائية لمرشحي عضوية المكتب التنفيذي لـ"الوفد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر القائمة النهائية لمرشحي عضوية المكتب التنفيذي لـ"الوفد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعقد بعد قليل، اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب؛ لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، ليختار 16عضوًا من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وتضمنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين علي عضوية المكتب التنفيذي، بعد بعد تنازل 6 مرشحين، كل من: عمرو أبو اليزيد اليزيد، المرشح على منصب نائب رئيس الحزب، وإبراهيم الشريف، المرشح لمقعد أمين مساعد الصندوق، بينما تنازل كلا من عبد السلام الشيخ، ووجدى زين الدين، عن عضوية المكتب، وحاتم رسلان.

وتقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوي، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.

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ويتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هاني سري الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.

بينما تقدم لشغل منصب السكرتارية المساعدة كل من (أنور بهادر، وطارق تهامي، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحي، واللواء هاني أباظة، والمهندس نبيل عبدالله، للمنافسة على 6 مقاعد، فيما تقدم لشغل منصب أمين الصندوق فيصل الجمال).