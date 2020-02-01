أخبار مصر | بحضور محمود سعد.. ندوات مهمة للأزهر بمعرض الكتاب غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور محمود سعد.. ندوات مهمة للأزهر بمعرض الكتاب غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدا الأحد 2 فبراير 2020، عددا من الندوات المهمة.

وأوضح الأزهر، في بيان صحفي، أنه سيتم عقد ندوة بعنوان "محاولات التشكيك في السنة" في تمام الواحدة والنصف ظهرا، بحضور أحمد عمر هاشم، وأحمد معبد عبد الكريم، عضوا هيئة كبار العلماء، ويديرها الأستاذ محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر.

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ويعقد جناح الأزهر أيضًا، في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان "قضايا طبية معاصرة"، يحاضر فيها حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، وجمال أبو السرور، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، ومحمد الضويني، رئيس أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ، ويدير الندوة الإعلامي الكبير الأستاذ محمود سعد.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.