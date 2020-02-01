أخبار مصر | شباب المرج يطلقون مباردة لتطوير مدخل مؤسسة الزكاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب المرج يطلقون مباردة لتطوير مدخل مؤسسة الزكاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق شباب حي المرج، مبادرة جديدة بعنوان "هنجملها"، برعاية المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لتطوير المنطقة وإظهارها بالشكل اللائق.

وتأتي المبادرة بالتعاون مع حي المرج، حيث قام الشباب برفع كافة المخلفات والقمامة بمدخل كفر الشرفا بمحور مؤسسة الزكاة، وتسوية الأرض للبدء في إنشاء حديقة نموذجية بالمدخل الرئيسي.

ورفع شباب المبادرة، جميع المخالفات عن طريق اللوادر، بالجهود الذاتية، وذلك بجانب زرع بعض الأشجار وبناء سور بمحيط أرض الحديقة، تمهيدًا لإنشائها.

ويعتبر مدخل مؤسسة الزكاة من المحاور الرئيسية، التي تربط الطريق الدائري بمناطق عزبة النخل وعين شمس، فضلًا عن كثافته السكانية.

